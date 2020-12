Roma, incidente stradale sulla pontina: investito e ucciso un pedone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un pedone è stato investito ed è morto sulla strada statale 148 'pontina'. È temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, informa l'Anas, a causa dell' incidente avvenuto al km 33,000 ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unè statoed è mortostrada statale 148 ''. È temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione, informa l'Anas, a causa dell'avvenuto al km 33,000 ...

leggoit : Roma, incidente stradale sulla pontina: investito e ucciso un pedone - romasulweb : Incidente sulla Pontina, investito e ucciso da un'auto: morto un uomo. Strada chiusa verso Roma - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code per 1 km causa incidente tra Svincolo Caianello (Km 700,8) e A1 Svincolo Capua (Km 719,8… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Merulana - possibili rallentamenti causa #incidente presso Via Aleandro Aleandri - CasilinaNews : SS148 Pontina, chiusa carreggiata in direzione Roma a causa di un incidente mortale. La situazione… -