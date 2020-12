Roma, i convocati per il Torino: doppia conferma in difesa (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Roma ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Torino: ci sono Mancini e Kumbulla. L’elenco completo La Roma ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Torino: a disposizione del tecnico Paulo Fonseca ci sono anche Gianluca Mancini e Marash Kumbulla. L’elenco completo: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Calafiori, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: ci sono Mancini e Kumbulla. L’elenco completo Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: a disposizione del tecnico Paulo Fonseca ci sono anche Gianluca Mancini e Marash Kumbulla. L’elenco completo: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Calafiori, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. Leggi su Calcionews24.com

