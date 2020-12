Roma, Gravina incontra Dan e Ryan Friedkin: “Grande collaborazione” (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ andato in scena a Roma un incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e i nuovi proprietari del club capitolino Dan e Ryan Friedkin. Presente, stando a quanto apprende l’Adnkronos, anche Guido Fienga, il CEO giallorosso. Dopo ave regalato due maglie della Nazionale ai due americani, il numero uno del calcio italiano ha parlato di progetti per lo sviluppo del calcio in Italia in un clima, stando a quanto riferito, di “Grande collaborazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ andato in scena aun incontro tra il presidente della Figc, Gabriele, e i nuovi proprietari del club capitolino Dan e. Presente, stando a quanto apprende l’Adnkronos, anche Guido Fienga, il CEO giallorosso. Dopo ave regalato due maglie della Nazionale ai due americani, il numero uno del calcio italiano ha parlato di progetti per lo sviluppo del calcio in Italia in un clima, stando a quanto riferito, di “”. SportFace.

sportli26181512 : Primo incontro con Malagò per i Friedkin. E nel pomeriggio da Gravina: Primo incontro con Malagò per i Friedkin. E… - GianlucaFidene : RT @Gazzetta_it: Primo incontro con #Malagò per i #Friedkin. E nel pomeriggio da #Gravina - Gazzetta_it : Primo incontro con #Malagò per i #Friedkin. E nel pomeriggio da #Gravina - sportli26181512 : Collina miglior arbitro della storia, Gravina 'Grande notizia': (ANSA) - ROMA, 16 DIC - Pierluigi Collina è il migl… - sportli26181512 : Paolo Rossi, lettera aperta di Gravina: 'Il tuo ricordo rimarrà per sempre': (ANSA) - ROMA, 12 DIC - 'È come se Pao… -