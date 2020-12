Roma, file alla Caritas per la crisi economica da lockdown. Un terzo sono “nuovi poveri” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Il dramma della crisi economica e la piaga dei «nuovi poveri» si estende a macchia d’olio su tutta la Penisola per arrivare fino a Roma, dove le principali associazioni caritatevoli – compresa la Caritas – lanciano l’allarme che riguarda un’emergenza sociale ormai senza freni. Una crisi che dura ormai da marzo 2020, in corrispondenza del primo lockdown e che a Roma – come ormai ovunque – agisce ormai trasversalmente, arrivando a toccare nuovi strati della popolazione che mai avrebbero pensato di dover usufruire di strutture caritatevoli per poter sopravvivere. A Roma aumentano di un terzo i nuovi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic – Il dramma dellae la piaga dei «» si estende a macchia d’olio su tutta la Penisola per arrivare fino a, dove le principali associazioni caritatevoli – compresa la– lanciano l’rme che riguarda un’emergenza sociale ormai senza freni. Unache dura ormai da marzo 2020, in corrispondenza del primoe che a– come ormai ovunque – agisce ormai trasversalmente, arrivando a toccarestrati della popolazione che mai avrebbero pensato di dover usufruire di strutture caritatevoli per poter sopravvivere. Aaumentano di un...

manomela : Ho visto in questi giorni le file nelle librerie. Forse è un buon segno, forse. #roma - sangermax : RT @francescorusso: A Milano (e non solo) crescono le file di chi ha fame e cerca un pasto caldo e a Roma qualcuno parla di rimpasti di gov… - MarcoToncelli : RT @francescorusso: A Milano (e non solo) crescono le file di chi ha fame e cerca un pasto caldo e a Roma qualcuno parla di rimpasti di gov… - francescorusso : A Milano (e non solo) crescono le file di chi ha fame e cerca un pasto caldo e a Roma qualcuno parla di rimpasti di… - riconoscibile : Roma, viale Ionio, corsia direzione Talenti. hanno messo la pista ciclabile. a destra della pista ciclabile, casson… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma file Roma, file alla Caritas per la crisi economica da lockdown. Un terzo sono “nuovi poveri” Il Primato Nazionale Roma, i convocati per il Torino: rientra Mancini

ROMA - Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha comunicato la lista dei convocati per la sfida casalinga di questa sera contro il Torino (ore 20.45), posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Nelle ...

Covid, Salvini: “Vaccino? Farò quello che mi consiglierà il mio medico”

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre Covid, Salvini: “Vaccino? Farò quello che mi consiglierà il mio medico” “Se mi vaccinerò contro il Covid? Farò quello che mi dirà la persona di cui mi fido e di cui s ...

ROMA - Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha comunicato la lista dei convocati per la sfida casalinga di questa sera contro il Torino (ore 20.45), posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Nelle ...(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre Covid, Salvini: “Vaccino? Farò quello che mi consiglierà il mio medico” “Se mi vaccinerò contro il Covid? Farò quello che mi dirà la persona di cui mi fido e di cui s ...