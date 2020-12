Rog: «Bisogna crescere ma penso che le note liete non manchino» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo il pareggio contro il Parma: queste le sue dichiarazioni Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo il pareggio contro il Parma. Le sue dichiarazioni. «Siamo mancati nella brillantezza e rapidità in zona offensiva, davanti non siamo riusciti a produrre abbastanza per vincere la partita e ci dispiace. La cosa importante è non avere subito gol, segno di come Bisogna continuare così nel difendere con compattezza e unità di intenti, giocando da squadra per crescere tutti insieme. È vero che non vinciamo da diverse settimane ma sono comunque arrivate molte prestazioni e risultati positivi nei quali con un pizzico di maturità e concretezza in più potevano arrivare i tre punti. Bisogna crescere, è vero, ma penso che le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo il pareggio contro il Parma: queste le sue dichiarazioni Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo il pareggio contro il Parma. Le sue dichiarazioni. «Siamo mancati nella brillantezza e rapidità in zona offensiva, davanti non siamo riusciti a produrre abbastanza per vincere la partita e ci dispiace. La cosa importante è non avere subito gol, segno di comecontinuare così nel difendere con compattezza e unità di intenti, giocando da squadra pertutti insieme. È vero che non vinciamo da diverse settimane ma sono comunque arrivate molte prestazioni e risultati positivi nei quali con un pizzico di maturità e concretezza in più potevano arrivare i tre punti., è vero, mache le ...

