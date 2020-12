Robbie Williams | tragedia sfiorata | “Potevo morire”

Leggi su ck12

(Di giovedì 17 dicembre 2020)ha rischiato di essere avvelenato, vivo grazie alla moglie: la rivelazione a Radio X nel corso di un’intervista Getty ImagesTanta paura per il noto cantante britannicoe per la sua famiglia. La star ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di una dieta che lo stava avvelenando. Un regime alimentare basato su frutti di mare che gli ha provocato non pochi problemi. Tonno, calamari e polpi; questi i cibi principali consumati nella cura alimentare che gli hanno provocato un avvelenamento da mercurio. Il cantante per sdrammatizzare ha racconto nell’intervista a Radio X, dove ha rivelato il fatto, che quando il medico gli ha detto che non aveva mai visto una cosa del genere, un altissimo tasso di mercurio, ha scherzato rispondendo che ha vinto il premio di ...