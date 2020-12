Rna | mappato l’enzima chiave di virus e tumori | un italiano alla guida del team

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Per la prima volta e’ stato “fotografato” el’RNA polimerasi III dell’uomo, un enzima fondamentale per la vita di tutte le cellule, le cui mutazioni possono provocare anche ipersensibilita’ aie gravi conseguenze per la salute. Questo risultato e’ stato ottenuto da ricercatori dell’Institute of Cancer Research di Londra e dell’Universita’ di Regensburg (Germania),ti da Alessandro Vannini, oggi direttore del Centro di ricerca in Biologia strutturale dello Human Technopole. Questa scoperta potra’ avere importanti ricadute pratiche perche’ conoscere le mutazioni di questa molecola potrebbe consentire in futuro di sviluppare strumenti per contrastarne gli effetti negativi, come l’ipersensibilita’ ai, come ad esempio quello della varicella, ma anche alcuni disturbi dello sviluppo neurologico e ...