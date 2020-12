Rizzoli, quel “vaffa” di Totti da mille euro. E i suoi discepoli che fanno il contrario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nicola Rizzoli è il designatore di Serie A, deve gestire arbitri non sempre precisi (eufemismo) e soprattutto permalosi. Ha fatto molto discutere la decisione di Massa, ieri sera durante Inter-Napoli, reo di aver espulso Insigne per un “vai a c…” dopo una direzione complessivamente non all’altezza. Ma non è questo il punto, pur essendo una situazione abbastanza goffa. Il punto è che l’attuale designatore è lo stesso arbitro che nell’aprile 2008 si beccò qualche “vaffa” ripetuto in pochi secondi da Francesco Totti. Si trattava di un Udinese-Roma, la reazione di Totti arrivò semplicemente perché Rizzoli aveva avuto il “torto” di ostacolare una sua conclusione. Il “vaffa” reiterato non costò l’espulsione, al massimo mille euro di multa. E qui ci viene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nicolaè il designatore di Serie A, deve gestire arbitri non sempre precisi (eufemismo) e soprattutto permalosi. Ha fatto molto discutere la decisione di Massa, ieri sera durante Inter-Napoli, reo di aver espulso Insigne per un “vai a c…” dopo una direzione complessivamente non all’altezza. Ma non è questo il punto, pur essendo una situazione abbastanza goffa. Il punto è che l’attuale designatore è lo stesso arbitro che nell’aprile 2008 si beccò qualche “” ripetuto in pochi secondi da Francesco. Si trattava di un Udinese-Roma, la reazione diarrivò semplicemente perchéaveva avuto il “torto” di ostacolare una sua conclusione. Il “” reiterato non costò l’espulsione, al massimodi multa. E qui ci viene ...

Verrebbe da chiedersi se Insigne abbia davvero invitato l’arbitro Massa ad espellere i residui dal proprio corpo, oppure se sia stato uno dei tanti epiteti che i calciatori vomitano tra un contrasto r ...

"Ricordo Nicola Rizzoli quando prese tre "vaffa" da Francesco Totti, ebbe il buon senso che non ha avuto Davide Massa. Ci vuole uniformità. È stata una serata sfortunata per il Napoli: Insigne ha ...

Verrebbe da chiedersi se Insigne abbia davvero invitato l'arbitro Massa ad espellere i residui dal proprio corpo, oppure se sia stato uno dei tanti epiteti che i calciatori vomitano tra un contrasto r ...