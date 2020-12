Riunito il Tavolo Tv 4 0 | nuova finestra per rottamazione volontaria frequenze

Leggi su digital-news

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è svolto ieri in videoconferenza al Ministero dello Sviluppo economico ilTV 4.0, presieduto dalla Sottosegretaria Mirella Liuzzi, con i rappresentanti delle istituzioni, gli operatori televisivi e le associazioni di categoria.Nel corso dell’incontro, sono stati comunicati importanti aggiornamenti in merito alla road map per il passaggio al nuovo digitale terrestre. In particolare è stata annunciata la pubblicazione in Gazzetta...