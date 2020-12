Ritorno di fiamma per Tina Cipollari | Complicità dopo la crisi con Vincenzo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ritorno di fiamma per Tina Cipollari e Vincenzo, il ristoratore toscano con cui da anni condivide un forte e grande amore. Solo poco tempo fa l’opinionista di Uomini e Donne aveva condiviso con tutti i suoi fan la rottura con il suo fidanzato, data da una forte crisi. Sul suo profilo Instagram infatti si è mostrata, confermandolo, completamente single, ma ad oggi la cosa sembra essere cambiata. Anche se tutto tace e dalle loro bocche non sono uscite informazioni riguardanti la loro relazione, i due sono stati visti molto vicini in questi ultimi giorni. Quindi non c’è proprio da escludere che siano tornati assieme. E che quindi questo allontanamento sia anche dovuto dai postumi della quarantena passata lontani in due città differenti. Ritorno di fiamma ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020)diper, il ristoratore toscano con cui da anni condivide un forte e grande amore. Solo poco tempo fa l’opinionista di Uomini e Donne aveva condiviso con tutti i suoi fan la rottura con il suo fidanzato, data da una forte. Sul suo profilo Instagram infatti si è mostrata, confermandolo, completamente single, ma ad oggi la cosa sembra essere cambiata. Anche se tutto tace e dalle loro bocche non sono uscite informazioni riguardanti la loro relazione, i due sono stati visti molto vicini in questi ultimi giorni. Quindi non c’è proprio da escludere che siano tornati assieme. E che quindi questo allontanamento sia anche dovuto dai postumi della quarantena passata lontani in due città differenti.di...

