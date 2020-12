Ritorno a scuola, in alcune province il piano è già pronto: si lavora su trasporti e orari scaglionati. Ma i dubbi restano (Di giovedì 17 dicembre 2020) In alcune province il piano per il Ritorno a scuola è stato già approvato. In altre la situazione è in via di definizione. Ma i nodi sui trasporti restano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Inilper ilè stato già approvato. In altre la situazione è in via di definizione. Ma i nodi sui. L'articolo .

RegioneER : ??#TRASPORTI, Emilia-Romagna pronta al ritorno a #SCUOLA il 7 gennaio: mezzi e km in più, con orari diversificati di… - Open_gol : Il coordinatore del Cts tira dritto sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Una data cruciale secondo Agostino… - occhialidaleso : @Brunomgiordano @paturzopaola @Agenzia_Ansa @AzzolinaLucia In realtá mi preme sottolineare che a metà settembre l'I… - infoitinterno : Ritorno a scuola, dai trasporti agli orari scaglionati: i problemi in vista - emiliaromagnago : Trasporti. Emilia-Romagna pronta al ritorno a scuola il 7 gennaio -