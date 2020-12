Open_gol : Il coordinatore del Cts tira dritto sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Una data cruciale secondo Agostino… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, dai trasporti agli orari scaglionati: i problemi in vista - klaretta2006 : @VivianaDesio Percorrevo quella strada al ritorno dalla scuola?? - Dome689 : RT @Open_gol: Il coordinatore del Cts tira dritto sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Una data cruciale secondo Agostino Miozzo: «L… - infoitinterno : La scuola di oggi, in attesa di un ritorno alla normalità -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha messo a punto un piano per la ripresa già annunciata delle scuole ...Continuano le richieste e le proteste di genitori e studenti campani per ritornare alla didattica in presenza. Lo hanno chiesto scendendo in piazza con gessetti e grembiuli davanti Palazzo Santa Lucia ...