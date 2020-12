Risultati Serie A | in vetta vince solo l’Inter nel big match contro il Napoli Un punto per Juve e Milan | in vetta 5 squadre in 5 punti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Frenano tutte là davanti,guadagna i tree accorcia sul, al secondo pareggio consecutivo, questa volta in casa del Genoa. La classifica si accorcia ancora di più e in vista dello stop per la pausa natalizia la seconda parte diA si preannuncia tra le più imprevedibili degli ultimi anni. Dopo gli anticipi di ieri, con due pareggi in Udinese-Crotone e Benevento-Lazio, il pomeriggio di oggi si è aperto subito con uno sal vertice tra unantus in graduale miglioramento dopo un avvio di stagione al di sotto dei propri standard e un’Atalanta che deve ancora fare i conti con il caso Gasperini-Gomez, ma che veniva da un connte 3 a 0la Fiorentina. Finisce 1 a 1: all’eurogol di Chiesa ...