Ringo Starr, ascolta il nuovo singolo Here's To The Nights (Di giovedì 17 dicembre 2020) Criticato e osteggiato. Amato e celebrato. Ringo Starr è non solo il reduce dei leggendari Beatles, ma una delle ultime genuine rockstar della prima ora. Ancora oggi prosegue il proprio cammino musicale all'insegna del suo classico peace & love, messaggi fondamentali per sopravvivere in questi tempi. In questo 2020 turbolento il batterista non può non offrire pezzi della propria arte ai suoi amati fans, tantissimi e sparsi in tutto il mondo. Il batterista pubblicherà a breve, il 18 dicembre, il video del nuovo singolo Here's To The Nights, facente parte dell' ep intitolato Zoom In. Dietro questa nuova pubblicazione di Ringo ci sono musicisti eccelsi come l'ex Doors Robbie Krieger e Steve Lukather dei Toto, entrambi ovviamente alla chitarra, e produttori del calibro ...

