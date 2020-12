Riccardo Guarnieri reagisce male alla lettera inviata da Ida Platano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Idainvia unae gli rimanda anche l’anello di fidanzamento. Inoltre assisteremodedica d’amore di Beatrice nei confronti di Davide. Come reagirà il tronista? Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Idatorna a far parlare di se al dating show di Canale 5,

LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore #PDSDaily ~a venire ????(xò mi piacerebbe vedere la famiglia Guarnieri/Conti riunita a Saint… - lontanissimo_ : Carissimo Riccardo Maria Guarnieri - Notiziedi_it : Uomini e Donne, lettera di Ida Platano all’ex Riccardo Guarnieri con l’anello di fidanzamento | Video Witty Tv - blogtivvu : Uomini e Donne, Ida Platano scrive una lettera a Riccardo Guarnieri: la reazione (VIDEO) - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Donadei: Beatrice innamorata. Riccardo Guarnieri: Ida si fa viva con l'anello. Anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Guarnieri

Dopo mesi di silenzio, si rifà viva Ida Platano. La ex di Riccardo Guarnieri gli invia una lettera e restuisce il suo anello durante la puntata di «Uomini e Donne». Ennesimo capitolo nella storia tra ...Un nuovo appuntamento del trono misto di Uomini e Donne è andato in onda oggi (16 dicembre) su Canale 5, e con oggi (16 dicembre) assistiamo alla continuazione della registrazione del 5 dicembre. Si c ...