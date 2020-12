Riapertura scuole | l’assessore Corsini Emilia-Romagna | “Siamo pronti In arrivo 200 mezzi di trasporto in più”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ci sono tutte le condizioni perché, prima di Natale, possano essere presentati al ministero i piani provinciali, definiti nel dettaglio, per permettere la ripresa delle lezioni in presenza già dopo l'Epifania, rispettando i due parametri previsti dallo Stato: almeno il 75 per cento di studenti in classe e al massimo e non oltre il 50 per cento di passeggeri suipubblici. Il 7 gennaio pospartire in sicurezza: ovviamente sarà la prova sul campo a dimostrare che tutto funziona". L'articolo .