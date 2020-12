Riapertura scuole, Brusaferro: “Una priorità per tutti. Organizzare ingressi e uscite per non affollare i trasporti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Silvio Brusaferro, presidente dell'ISS, ritiene fondamentale Organizzare il sistema dei trasporti per il rientro a scuola per non creare affollamenti. Per Brusaferro, la scuola è da sempre una priorità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Silvio, presidente dell'ISS, ritiene fondamentaleil sistema deiper il rientro a scuola per non creare affollamenti. Per, la scuola è da sempre unaL'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, il preside Giuliano: “Senza un piano serio sui trasporti difficile si possa tornare in presenza” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola Crisanti: “A Natale non chiudere negozi, ma evitare spostamenti tra regioni e riunioni familiari”

Sulla riapertura delle scuole, altro tema caldo all'ordine del giorno, Crisanti ha affermato che "i bambini più piccoli secondo studi sono più resistenti al virus, aprirei un distretto scolastico per ...

BONACCINI: SERVONO

“Ora la priorità è fermare il virus e evitare la terza ondata, con una nuova misura condivisa” e “se si deciderà di restringere ulteriormente, gli operatori economici non possono essere lasciati soli.

