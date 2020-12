Rete Unica, Bisio (Vodafone): prima il piano industriale, poi la governance (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il cuore della discussione sulla Rete Unica oggi deve essere il piano industriale, solo successivamente ci si potrà concentrare sulla governance. È quanto ha sostenuto Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia in occasione della partecipazione al digital talk “Vincere insieme la sfida del futuro” organizzato da Italy Next Generation. “La discussione è sempre partita dalla governance, mentre è il piano industriale che va posto al centro della conversazione. La nostra idea è che l’Italia deve andare in Ftth, quindi in vera fibra, con un 20/25% in Fwa. Questi sono i macro obiettivi di un piano industriale su cui dobbiamo metterci d’accordo. È inoltre importante ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il cuore della discussione sullaoggi deve essere il, solo successivamente ci si potrà concentrare sulla. È quanto ha sostenuto Aldo, amministratore delegato diItalia in occasione della partecipazione al digital talk “Vincere insieme la sfida del futuro” organizzato da Italy Next Generation. “La discussione è sempre partita dalla, mentre è ilche va posto al centro della conversazione. La nostra idea è che l’Italia deve andare in Ftth, quindi in vera fibra, con un 20/25% in Fwa. Questi sono i macro obiettivi di unsu cui dobbiamo metterci d’accordo. È inoltre importante ...

FibraClick : ?? #Enel avvia le procedure per la vendita di #OpenFiber al fondo Macquarie: sarà ceduto tra il 40% e il 50%. L'oper… - fill76_u : RT @GiorgiaMeloni: Dalla Camera dei Deputati per la conferenza stampa sul tema della rete unica di telecomunicazioni. Seguiteci ?? https://t… - MurphuMurphy : RT @GiorgiaMeloni: Dalla Camera dei Deputati per la conferenza stampa sul tema della rete unica di telecomunicazioni. Seguiteci ?? https://t… - Italia_Notizie : Enel avvia la cessione della partecipazione in Open Fiber. Più vicino il progetto di rete unica voluto dal governo - luisaloffredo28 : #Enel avvia la cessione della partecipazione in #OpenFiber. Più vicino il progetto di #reteunica voluto dal governo… -