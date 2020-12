Resident Evil Village potrebbe avere una modalità online legata al vociferato Revelations 3 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Capcom è stata vittima di un pesante attacco hacker che ha rivelato la maggior parte dei progetti e piani della società per i prossimi anni. Una delle "vittime" dell'attacco è stato Resident Evil Village. L'intera trama è emersa in rete nonostante il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale. Ora abbiamo anche un'idea di quali piani potrebbero esserci per l'online. Sulla pagina Reddit GamingLeaksAndRumors, gli utenti hanno tradotto alcune delle ultime fughe di notizie e hanno scoperto che Resident Evil Village potrebbe avere una modalità online chiamata Village online. Includerà personaggi, skin e booster pack, anche se non è chiaro ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Capcom è stata vittima di un pesante attacco hacker che ha rivelato la maggior parte dei progetti e piani della società per i prossimi anni. Una delle "vittime" dell'attacco è stato. L'intera trama è emersa in rete nonostante il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale. Ora abbiamo anche un'idea di quali pianiro esserci per l'. Sulla pagina Reddit GamingLeaksAndRumors, gli utenti hanno tradotto alcune delle ultime fughe di notizie e hanno scoperto cheunachiamata. Includerà personaggi, skin e booster pack, anche se non è chiaro ...

