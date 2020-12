Repubblica | la Juventus ha il vizio di ricadere nella mediocrità quando sale il livello dell’avversario

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Lanon perde mai però non vince nemmeno, difatti più della virtù dell’imbattibilità pesa ildellain cui casca e ricascail“. Lo scrive Emanuele Gamba sucommentando il pareggio della squadra di Pirlo contro l’Atalanta. “Quella contro l’Atalanta non è stata un’esibizione mediocre ma una battaglia di nervi e muscoli e tendini (e manone, quelle dei due formidabili portieri) finita come era giusto finisse, tra due squadre che sono sembrate dello stesso rango. Però la Juve, che ha battuto solo squadre dal decimo posto in giù, dovrebbe ambire a un rango superiore, o no?. È una delle molte domande cui questa partita non ha dato risposta”. Gamba definisce la partita godibile e ...