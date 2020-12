Report, Ranucci: "Porte sempre aperte per Meloni, la inviteremo" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "L'onorevole Meloni troverà sempre le Porte di 'Report' aperte. La inviteremo e risponderemo, le faremo una nuova richiesta di intervista quando torneremo a trattare l'argomento". Lo dice all'Adnkronos il conduttore della trasmissione di Rai3, 'Report', Sigfrido Ranucci, dopo la sua audizione di ieri in Vigilanza in cui ha avuto uno scambio di battute ad alta tensione con gli esponenti di Fratelli d'Italia sull'intervista a Giorgia Meloni e sul caso Marsilio. "La Meloni - sottolinea Ranucci - ci ha sempre risposto in tutte le occasioni, è sempre stata disponibile e per questo la ringrazio, quindi realizzeremo la nuova intervista nei canoni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "L'onorevoletroveràledi '. Lae risponderemo, le faremo una nuova richiesta di intervista quando torneremo a trattare l'argomento". Lo dice all'Adnkronos il conduttore della trasmissione di Rai3, '', Sigfrido, dopo la sua audizione di ieri in Vigilanza in cui ha avuto uno scambio di battute ad alta tensione con gli esponenti di Fratelli d'Italia sull'intervista a Giorgiae sul caso Marsilio. "La- sottolinea- ci harisposto in tutte le occasioni, èstata disponibile e per questo la ringrazio, quindi realizzeremo la nuova intervista nei canoni e ...

