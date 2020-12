Renzi, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Giuseppe Conte? L’ho visto amareggiato: ora che vediamo la luce, c’è il ‘disturbatore'” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Come mi è sembrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Stanco e amareggiato”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento durante la prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove. “Le due cose sono collegate perché tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi al governo, hanno lavorato forse due, tre volte di più rispetto a quello che lavorano normalmente i governi – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – hanno dovuto fare 4, 5 finanziarie, poi hanno dovuto fare una serie enorme di provvedimenti, hanno avuto addosso un carico enorme di tensione per poi scoprire, appena uno vede la luce – arriva finalmente il Recovery Fund dopo tanti veti, arrivano finalmente i vaccini dopo tante tragedie – che c’è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Come mi è sembrato il presidente del Consiglio? Stanco e”. Così Marco, nel suo intervento durante la prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su. “Le due cose sono collegate perché tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi al governo, hanno lavorato forse due, tre volte di più rispetto a quello che lavorano normalmente i governi – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – hanno dovuto fare 4, 5 finanziarie, poi hanno dovuto fare una serie enorme di provvedimenti, hanno avuto addosso un carico enorme di tensione per poi scoprire, appena uno vede la– arriva finalmente il Recovery Fund dopo tanti veti, arrivano finalmente i vaccini dopo tante tragedie – che c’è il ...

