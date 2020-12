Renzi | lettera a Conte | Parliamo di cose serie Ministri Iv sono pronti a dimettersi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In attesa dell'incontro tra Giuseppee la delegazione di Italia viva , previsto per le 19 , Matteoha pubblicato su Facebook una lungaindirizzata al presidente del Consiglio. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi lettera

Stasera l'incontro (già rinviato) tra il premier e il leader di Italia Viva. La ministra Bellanova: "Leggetelo, in quel documento ...Matteo Renzi, leader di Italia Viva, chiarisce sui social il contenuto di una lunga lettera inviata al premier Giuseppe Conte. “Parliamo di cose serie, non di rimpasti. In questi giorni – scrive secon ...