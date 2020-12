Renzi | lettera a Conte | Parliamo di cose serie Ministri Iv pronti a dimettersi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In attesa dell'incontro tra Giuseppee la delegazione di Italia viva , previsto per le 19 , Matteoha pubblicato su Facebook una lungaindirizzata al premier. Il leader di Iv nel ...

gennaromigliore : La lettera di Matteo Renzi al Presidente Conte. Consigliata a chi ancora piace parlare di politica e nel merito del… - fattoquotidiano : Italia viva fa saltare i vertici con il governo, poi Renzi detta le sue condizioni su Facebook: ecco la lettera che… - MediasetTgcom24 : Lettera di Renzi a Conte: 'Parliamo di cose serie, non di rimpasti. Ministri di Italia Viva pronti a dimettersi'… - ItaliaViva : RT @gennaromigliore: La lettera di Matteo Renzi al Presidente Conte. Consigliata a chi ancora piace parlare di politica e nel merito delle… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lettera di Renzi a Conte: 'Parliamo di cose serie, non di rimpasti. Ministri di Italia Viva pronti a dimettersi' #mat… -

Sono alcuni dei punti prioritari indicati da Matteo Renzi a Giuseppe Conte in una lunga missiva resa pubblica su fb in cui si definisce il piano per il Recovery come un collage di buone intenzioni ...Roma, 17 dicembre 2020 - In attesa dell'incontro tra Giuseppe Conte e la delegazione di Italia viva, previsto per le 19 (orario slittato più volte), Matteo Renzi ha pubblicato su Facebook una lunga ...