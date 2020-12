Renzi, fiducia a tempo per Conte. Patto di legislatura a gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA «Quello che vogliamo lo abbiamo messo per iscritto e detto in Parlamento. Non siamo qui a chiedere poltrone, ma vogliamo dare il nostro contributo. Ora tocca a te dirci se vuoi continuare... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA «Quello che vogliamo lo abbiamo messo per iscritto e detto in Parlamento. Non siamo qui a chiedere poltrone, ma vogliamo dare il nostro contributo. Ora tocca a te dirci se vuoi continuare...

Renzi, fiducia a tempo per Conte. Patto di legislatura a gennaio

Più volte rinviato, alla fine è duraro pochi minuti l’incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Accompagnato dalla delegazione di Italia Viva- composta dal presidente di Iv Rosato, i capigruppo ...

Conte e Renzi nel Truman show, il fattore mediatico prevale sul politico

Confronto breve, capitolo di una verifica surreale e slegata dalla realtà. Iv consegna un documento e attende risposte ...

