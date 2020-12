Renzi e Italia Viva a Palazzo Chigi | cominciato il vertice di governo con il premier Conte

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla fine Matteoe i suoi si sono presentati aper ildicon ilGiuseppe. Da giornichiedeva la resa dei conti con il presidente del Consiglio, salvo poi tirare per le lunghe: prima gli impegni a Bruxelles della ministra Teresa Bellanova, poi i temporeggiamenti e addirittura i vertici sulle misure per le feste di Natale disertati e di fatto ostacolati. Ora invece, alla spicciolata, la delegazione diè arrivata a: prima il deputato Ettore Rosato, seguito a breve dalle ministre Elena Bonetti e Bellanova e dalla capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi. Il capogruppo al Senato Davide ...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Non è escluso che il premier Giuseppe Conte si aggiorni con i capi delegazione delle forze di maggioranza sulla stretta per le festività natalizie in una riunione che potre ...