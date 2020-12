Regalo di Natale alla Corte Cova di Caronno: arriva la stanza degli abbracci (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una camera degli abbracci: è questo il Regalo di Natale pensato dall’amministrazione Giudici per la Corte Cova. Nella casa di riposo cittadina, ormai dall’inizio della seconda ondata, sono state vietate le visite dei parenti anche dietro il vetro (sistema adottato in estate): un trauma per gli anziani, che non possono più vedere i familiari se td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una camera: è questo ildipensato dall’amministrazione Giudici per la. Nella casa di riposo cittadina, ormai dall’inizio della seconda ondata, sono state vietate le visite dei parenti anche dietro il vetro (sistema adottato in estate): un trauma per gli anziani, che non possono più vedere i familiari se td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

juventusfc : ?????????? 'Cosa regalo a Natale?' ???? Che ne dite del nostro maglione #XmasReunion? ?? - acmilan : ?? - AndreaOrlandosp : Anche oggi più di 800 morti, nonostante questo comincia la corsa della politica (tutta) a chi “ammorbidisce” di più… - 4gn353tum1c3ll1 : Oggi mi hanno consegnato il regalo di natale che ho ideato per il mio ragazzo!?? Spero solo di poterglielo dare presto... - MarcoBenatti_ : @elevisconti Scusa e... per vederti nuda deve cascare il Governo! E chi sei?!? Disegnati nuda come regalo di Natale no...? ?? -