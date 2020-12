Regali di Natale 2020: attenzione alle truffe dietro gli acquisti online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Regali di Natale 2020, è ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per le compere? Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe on line, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet. Leggi anche: In crisi per i Regali di Natale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020)di, è ormai iniziata la corsa agli ultimi! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care ci faccia incorrere in potenziali, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per le compere? Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi dion line, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet. Leggi anche: In crisi per idi...

