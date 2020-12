Recovery Plan, non sprechiamo l'occasione per l'ambiente (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Recovery Plan è una occasione che non può essere sprecata. Abbiamo già impiegato con risultati incerti risorse molto ingenti in questo anno di pandemia, con la consueta cultura emergenziale di cui non riusciamo a liberarci. Le risorse del RP sono meno ingenti di quello che ci diciamo. Come scrive Veronica de Romanis su La Stampa, secondo il piano nazionale di ripresa e resilienza, il documento del governo che definisce l’impiego del denaro, una parte cospicua dei 209 mld disponibili sarà impiegata per il finanziamento di norme già in essere. Sarebbero solo 63 i mld di euro destinati a nuovi investimenti pubblici. Dunque le scelte che investono nuovi progetti sono decisive e vanno ponderate con grande attenzione, perché non avremo un’altra opportunità. Sul metodo che sarà individuato per prendere le decisioni, noi abbiamo due ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilè unache non può essere sprecata. Abbiamo già impiegato con risultati incerti risorse molto ingenti in questo anno di pandemia, con la consueta cultura emergenziale di cui non riusciamo a liberarci. Le risorse del RP sono meno ingenti di quello che ci diciamo. Come scrive Veronica de Romanis su La Stampa, secondo il piano nazionale di ripresa e resilienza, il documento del governo che definisce l’impiego del denaro, una parte cospicua dei 209 mld disponibili sarà impiegata per il finanziamento di norme già in essere. Sarebbero solo 63 i mld di euro destinati a nuovi investimenti pubblici. Dunque le scelte che investono nuovi progetti sono decisive e vanno ponderate con grande attenzione, perché non avremo un’altra opportunità. Sul metodo che sarà individuato per prendere le decisioni, noi abbiamo due ...

Fondare una green economy, in cui l’aggettivo “green” e il sostantivo “economy” stiano insieme non come piccolo artificio di propaganda da social, ma come obiettivo reale.

