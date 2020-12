Razzismo, l'ex Fiorentina Amaral: 'Totti mi offendeva e mancava di rispetto'. Pronta una querela (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le accuse lanciate dall'ex centrocampista della Fiorentina Amaral su Sportv nei confronti di Francesco Totti non sono passate sotto gamba. Il giocatore che ha indossato la maglia della Fiorentina ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le accuse lanciate dall'ex centrocampista dellasu Sportv nei confronti di Francesconon sono passate sotto gamba. Il giocatore che ha indossato la maglia dellaha ...

BombeDiVlad : ???? Accuse di razzismo per #Totti ?? L'ex capitano pronto a querelare un ex #Fiorentina #LBDV #LeBombeDiVlad - sportface2016 : Le forti dichiarazioni di #Amaral, ex centrocampista della #Fiorentina, su #FrancescoTotti - CgilFirenze : ???? Stamani la segreteria della #Cgil fiorentina era in piazza Dalmazia, accanto all’Associazione dei Senegalesi di… - Fiorentina_ole : RT @LiaCapizzi: L'episodio di Parigi è imbarazzante, che sia stato razzismo o una sciocca imprudenza. Ma raggiunge vette altissime il mess… - Fiorentina_ole : RT @AleAntinelli: Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague -