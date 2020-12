Questa mappa non mostra il «risultato reale» delle elezioni presidenziali Usa

Leggi su facta.news

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 6 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine cheunaelettorale degli Stati Uniti d’America. Stando al colore con cui sono stati segnati gli Stati, il presidente uscente Donald Trump avrebbe ottenuto 410 grandi elettori, contro i 128 di Joe Biden. Nella foto compare anche un testo in inglese in cui si legge: «This is what the server seized in Frankfurt Germany showed. Trump won in an historic landslide. Has the mainstream media mentioned this? Have you heard about this? No? Hmmm. Wonder why» (tradotto in italiano: «Questo è ciò che ha dito il server sequestrato a Francoforte, in Germania. Trump ha vinto con una vittoria schiacciante. I media mainstream ne hanno parlato? Ne hai sentito parlare? No? Hmmm. Mi chiedo perché»). L’immagine è infine accompagnata da un commento in italiano, scritto da chi ha ...