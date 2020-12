Quell’anticorpo monoclonale prodotto in Italia e non usato | poteva curare gratis 10mila pazienti

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarebbero potuti essere 10.000 glini a guarire subito, invece di attendere un vaccino. Il nostro Paese va verso la terza ondata di Covid e non ha cure a base di anticorpi monoclonali, in grado di eliminare in tre giorni il virus L'articolo proviene da www.meteoweek.com.