"Quel tampone? Una trappola": ora il pediatra finisce indagato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Costanza Tosi Un pediatra avrebbe effettutato tamponi privatamente facendoli pagare ai pazienti 50 euro, senza però essere regolarmente accreditato. La Asl ha aperto un'indagine sul caso Tamponi a tutti, al costo di 50 euro cadauno e senza nessuna autorizzazione. É successo a Rignano sull’Arno, un piccolo Comune della città metropolitana fiorentina. A compiere l’illecito sarebbe stato un pediatra che, in piena emergenza sanitaria, avrebbe fornito ai residenti della cittadella l’alternativa veloce ai tamponi antigienici rapidi della’Azienda Sanitaria Locale. Nessuna lista di attesa, bastava recarsi del medico e, in 15 minuti, ecco il risultato del test. A patto che si pagasse una fattura di 50 euro. Tutto regolare (sebbene sul prezzo vi siano dei dubbi), se solo il medico fosse stato accreditato per eseguire tamponi privatamente. E ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Costanza Tosi Unavrebbe effettutato tamponi privatamente facendoli pagare ai pazienti 50 euro, senza però essere regolarmente accreditato. La Asl ha aperto un'indagine sul caso Tamponi a tutti, al costo di 50 euro cadauno e senza nessuna autorizzazione. É successo a Rignano sull’Arno, un piccolo Comune della città metropolitana fiorentina. A compiere l’illecito sarebbe stato unche, in piena emergenza sanitaria, avrebbe fornito ai residenti della cittadella l’alternativa veloce ai tamponi antigienici rapidi della’Azienda Sanitaria Locale. Nessuna lista di attesa, bastava recarsi del medico e, in 15 minuti, ecco il risultato del test. A patto che si pagasse una fattura di 50 euro. Tutto regolare (sebbene sul prezzo vi siano dei dubbi), se solo il medico fosse stato accreditato per eseguire tamponi privatamente. E ...

“Sono venute da me due persone adulte, a cui era stato chiesto un tampone rapido dalla propria azienda per poter continuare a lavorare e sono inciampati nella trappola del medico. Gli ha chiesto 50 ...

Prezzo dai 22 ai 25 euro, ma se il test dovesse risultare positivo, quello molecolare sarà offerto dalla farmacia.

