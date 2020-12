Quanto paga il made in Italy (Di giovedì 17 dicembre 2020) È la seconda industria più importante del Paese. Un settore che impiega oltre 500,000 lavoratori e coinvolge sia le grandi imprese che le piccole aziende a conduzione familiare, rete capillare dell’eccellenza made in Italy. È l’industria della moda Italiana, tra i motori della nostra economia. E oggi si mette alla prova per dimostrare Quanto sia responsabile dal punto di vista salariale. Leggi anche › Moda sostenibile: il made in Italy Il sondaggio Lo fa attraverso Camera Nazionale della Moda Italiana, che ha valutato le condizioni salariali e lavorative nell’ambito della supply-chain del lusso appoggiandosi a Fair Wage Network, associazione internazionale che monitora e definisce gli standard del ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) È la seconda industria più importante del Paese. Un settore che impiega oltre 500,000 lavoratori e coinvolge sia le grandi imprese che le piccole aziende a conduzione familiare, rete capillare dell’eccellenzain. È l’industria della moda Italiana, tra i motori della nostra economia. E oggi si mette alla prova per dimostraresia responsabile dal punto di vista salariale. Leggi anche › Moda sostenibile: ilinIl sondaggio Lo fa attraverso Camera Nazionale della Moda Italiana, che ha valutato le condizioni salariali e lavorative nell’ambito della supply-chain del lusso appoggiandosi a Fair Wage Network, associazione internazionale che monitora e definisce gli standard del ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto paga Saldo Imu entro il 16 dicembre, ecco quanto si paga nelle città siciliane Giornale di Sicilia Quanto paga il made in Italy

Lo stipendio medio in Italia per i lavoratori nella filiera della moda del lusso? Lo rivela un sondaggio. Insieme a molti altri dettagli inetressanti ...

Sindaco sfiduciato, Pagano svela i retroscena: "Volevano 3 posti in giunta e 'due teste'..."

Sì perché, e lo dice senza peli sulla lingua, le prime avvisaglie già c'erano state quando "questo gruppo indipendente aveva chiesto ben 3 posti in giunta e soprattutto le 'teste' dell'assessore ...

