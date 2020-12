Putin su Navalny: «Che bisogno c’era di avvelenarlo? Se avessimo voluto, avremmo portato il lavoro a termine» – Il video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno alla presenza di oltre 700 giornalisti accreditati, ha risposto a una domanda sull’avvelenamento dell’attivista Alexei Navalny e sul perché in Russia non sia ancora partita alcuna inchiesta per fare luce sulla vicenda. Putin ha ammesso che i Servizi segreti seguivano Navalny, perché l’oppositore sarebbe stato a sua volta supportato dall’intelligence degli Stati Uniti. Ma poi ha aggiunto: «Questo non significa che ci fosse bisogno di avvelenarlo, è curioso. Se i Servizi segreti avessero voluto farlo, probabilmente, avrebbero portato il lavoro a termine». Il tuo browser non supporta il tag ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente russo Vladimir, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno alla presenza di oltre 700 giornalisti accreditati, ha risposto a una domanda sull’avvelenamento dell’attivista Alexeie sul perché in Russia non sia ancora partita alcuna inchiesta per fare luce sulla vicenda.ha ammesso che i Servizi segreti seguivano, perché l’oppositore sarebbe stato a sua volta supdall’intelligence degli Stati Uniti. Ma poi ha aggiunto: «Questo non significa che ci fossedi, è curioso. Se i Servizi segreti avesserofarlo, probabilmente, avrebberoil». Il tuo browser non supporta il tag ...

maslarussa : RT @riotta: 'Potevamo finire @navalny ' Potete cambiare il nome al Kgb non la crudeltà La storia giudicherà Putin con la severità che manc… - jacopo_iacoboni : RT @riotta: 'Potevamo finire @navalny ' Potete cambiare il nome al Kgb non la crudeltà La storia giudicherà Putin con la severità che manc… - riotta : 'Potevamo finire @navalny ' Potete cambiare il nome al Kgb non la crudeltà La storia giudicherà Putin con la sever… - DeSantis1948 : Navalny: Putin, ridicolo dire che lo abbiamo avvelenato - Ultima Ora - ANSA - Daniela54092686 : RT @jacopo_iacoboni: Putin sull’avvelenamento di Navalny. Ride e dice: “Perché qualcuno dovrebbe avvelenarlo? Chi ne ha bisogno? Se avessi… -