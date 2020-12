Putin smentisce un coinvolgimento russo nell’avvelenamento di Navalny: “Se lo avessimo fatto noi, ora sarebbe morto” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Putin su Navalny: “Se la Russia lo avesse davvero avvelenato, ora sarebbe morto” “Se Navalny fosse stato avvelenato dalla Russia, ora sarebbe morto”: così il presidente Vladimir Putin ha negato il coinvolgimento dei servizi russi nell’avvelenamento del suo principale oppositore, Alexei Navalny (qui un suo profilo). Il presidente russo, che si è rifiutato di chiamare Navalny con il suo nome ha infatti dichiarato nella tradizionale conferenza stampa di fine anno: “Il paziente della clinica di Berlino ha il sostegno dei servizi americani. E così com’è, deve essere monitorato dai servizi segreti. Ma questo non significa che sia stato avvelenato”. “Se ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)su: “Se la Russia lo avesse davvero avvelenato, ora” “Sefosse stato avvelenato dalla Russia, ora”: così il presidente Vladimirha negato ildei servizi russidel suo principale oppositore, Alexei(qui un suo profilo). Il presidente, che si è rifiutato di chiamarecon il suo nome ha infatti dichiarato nella tradizionale conferenza stampa di fine anno: “Il paziente della clinica di Berlino ha il sostegno dei servizi americani. E così com’è, deve essere monitorato dai servizi segreti. Ma questo non significa che sia stato avvelenato”. “Se ...

Il presidente russo Vladimir Putin usa questa frase per smentire a suo modo l'accusa che il Cremlino abbia ordinato l'avvelenamento del dissidente Se fosse stata Mosca a voler uccidere Alexei Navalny, ...

Il presidente russo Vladimir Putin usa questa frase per smentire a suo modo l'accusa che il Cremlino abbia ordinato l'avvelenamento del dissidente Se fosse stata Mosca a voler uccidere Alexei Navalny, ...