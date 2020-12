Pronto il nuovo DPCM, confermata la stretta natalizia. Boccia: “Ogniuno a casa propria” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Maggiore cautela a costo di risultare impopolari: la strada tracciata dal governo in vista delle imminenti feste di natale è piuttosto chiara, e verrà confermata molto presto dal nuovo DPCM, che verrà ufficializzato direttamente dal Premier Giuseppe Conte nella giornata di domani 18 dicembre alle ore 18.00. Caso prenatalizio Confermate le indiscrezioni che prevedevano una sorta di zona rossa relativa a tutto il territorio nazionale nei periodi di tempo dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio con deroghe solo per le messe e per incontrare genitori o partner, limitando così pesantemente il normale svolgimento delle feste natalizie. La linea “dura” è stata decisa dopo aver esaminato la situazione relativa all’andamento epidemiologico in alcune regioni come il Veneto, dove il Governatore Zaia, di fronte alla situazione contagi ha ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020) Maggiore cautela a costo di risultare impopolari: la strada tracciata dal governo in vista delle imminenti feste di natale è piuttosto chiara, e verràmolto presto dal, che verrà ufficializzato direttamente dal Premier Giuseppe Conte nella giornata di domani 18 dicembre alle ore 18.00. Caso prenatalizio Confermate le indiscrezioni che prevedevano una sorta di zona rossa relativa a tutto il territorio nazionale nei periodi di tempo dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio con deroghe solo per le messe e per incontrare genitori o partner, limitando così pesantemente il normale svolgimento delle feste natalizie. La linea “dura” è stata decisa dopo aver esaminato la situazione relativa all’andamento epidemiologico in alcune regioni come il Veneto, dove il Governatore Zaia, di fronte alla situazione contagi ha ...

Eddie Murphy torna nei panni di Akeem, ormai pronto a diventare re di Zamunda. Ma la scoperta di avere un erede lo costringe a tornare a New York. È la trama del sequel de Il principe cerca moglie Com ...

Come è ormai tradizione, in questo giovedì sera l’Epic Games Store è pronto a regalarci un nuovo gioco gratuito da riscattare. A differenza delle scorse settimane, le proposte dello store digitale ...

