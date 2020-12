Programmi TV di stasera, giovedì 17 dicembre 2020. Su Rai3 in 1^Tv il film di Mario Martone «Il Sindaco del Rione Sanità» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Massimiliano Gallo e Francesco Di Leva in Il Sindaco del Rione Sanità Rai1, ore 21.35: Sanremo Giovani Dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. Prima le audizioni e poi le semifinali di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Massimiliano Gallo e Francesco Di Leva in IldelRai1, ore 21.35: Sanremo Giovani Dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. Prima le audizioni e poi le semifinali di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i ...

Mentre La5 trasmette il film commedia Christmas at the palace con Andrew Cooper. Stasera in Tv giovedì 17 dicembre 2020 programmazione Rai Rai 1, alle 21.25, manda in onda la finale di Sanremo giovani ...

Alberto Angela, Stanotte con Caravaggio: “Ha un grande impatto emotivo”

Stanotte con Caravaggio stasera su Rai1, Angela: "La puntata ha un grande impatto emotivo" Annunciata per mercoledì scorso e poi sostituita dalla replica ...

