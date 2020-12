Probabili formazioni Torino-Bologna | tredicesima giornata Serie A 2020 2021

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Tutto pronto all’Olimpico Grandeper una sfida davvero delicata tra i granata ultimi in classifica e i felsinei che comunque non hanno convinto ultimamente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 20 dicembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Singo squalificato e Ansaldi infortunato, pochi dubbi per Giampaolo: si torna alla difesa a quattro con Vojvoda e Rodriguez larghi. Lukic trequartista a supporto delle due punte Bonazzoli e Belotti, Edera dalla panchina. QUI– Recupera Sansone e può essere schierato largo ...

Tutto quello che c’è da sapere su Sampdoria-Crotone, partita della 13^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Archiviato in fretta il turno infrasettimanale, la Serie ...Le probabili formazioni di Torino-Bologna, match della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per una sfida davvero delicata tra i granata ultimi in ...