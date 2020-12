Probabili formazioni Cagliari-Udinese, tredicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Cagliari-Udinese, match della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. Due squadre reduci da un pareggio a reti bianche e dunque a caccia di gol e punti in una sfida molto equilibrata. Alla Sardegna Arena calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 20 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Cagliari – Simeone ancora titolare per trovare la giusta condizione, Nandez titolare a destra. Godin è guarito dal coronavirus ma non ancora pronto per giocare, problemi dietro per l’infortunio di Walukiewicz. QUI Udinese – I friulani vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Crotone. Da capire le condizioni di De Paul, ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Due squadre reduci da un pareggio a reti bianche e dunque a caccia di gol e punti in una sfida molto equilibrata. Alla Sardegna Arena calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 20 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Simeone ancora titolare per trovare la giusta condizione, Nandez titolare a destra. Godin è guarito dal coronavirus ma non ancora pronto per giocare, problemi dietro per l’infortunio di Walukiewicz. QUI– I friulani vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Crotone. Da capire le condizioni di De Paul, ...

