Pro Vercelli | presentato reclamo sull’omologazione del risultato con il Livorno

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La F.C. Pro1892 S.r.l., comunica di aver formulato preannuncio ditramite il proprio responsabile dell’Area Legale Avv. Christian Peretti, in ordine all’omologazione deldella gara disputatasi ieri contro l’A.S.Calcio, come indicato nel COMUNICATO N. 226/DIV –17.12.20, stante la presunta posizione non regolamentare di taluni calciatori schierati in campo, in seguito alla mancata sostituzione della fideiussione non regolare, così come richiesto dalla Lega.La partita giocata al Piola ieri si è conclusa con il successo delper 2-0. ITA Sport Press.