"Privo di pesticidi solo la metà dei prodotti analizzati". L'allarme di Legambiente

Leggi su agi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - L'edizione 2020 del dossier 'Stop' difotografa una situazione che vede risultare regolare edi residui diil 52% dei campioni. Un risultato definito 'non positivo' e che lascia spazio a molti timori in merito alla presenza difitosanitari negli alimenti e nell'ambiente. Il rapporto dell'associazione ambientalista, realizzato in collaborazione con Alce Nero e presentato questa mattina, dice che ipiù diffusi negli alimenti in Italia sono Boscalid, Dimethomorph, Fludioxonil, Acetamiprid, Pyraclostrobin, Tebuconazole, Azoxystrobin, Metalaxyl, Methoxyfenozide, Chlorpyrifos, Imidacloprid, Pirimiphos-methyl e Metrafenone. Analizzando nel dettaglio i dati negativi, si apprende ...