Primavere arabe dieci anni dopo | il filo rosso dalle fiamme in Tunisia alla controrivoluzione dei regimi | che si legittimano agli occhi dell’Europa usando terrorismo e migranti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Era il 17 dicembre 2010 e Mohamed Bouazizi, venditore ambulante di 26, si immolava di fronteprefettura di Sidi Bouzid. Una via di questa città dell’entroterra tunisino oggi porta il suo nome. Della sua famiglia però non c’è più traccia: la madre e i fratelli sono fuggiti in Canada, dove hanno ottenuto l’asilo.Sidi Bouzid rimane un simbolo, un termometro attraverso cui misurare la temperatura sociale del paese che per primo ha dato inizio all’ondata di rivoluzioni conosciute con il nome di. A Sidi Bouzid, come in molte altre città della, i cittadini sono tornati in piazza nelle ultime settimane per chiedere più lavoro e meno diseguanze. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, ...