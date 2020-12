Pretende rapporto extra gratuito da prostituta e la aggredisce | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – Aveva fissato un appuntamento tramite un sito di incontri con una cittadina romena di 30 anni che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra, si e’ presentato in casa e, dopo aver sniffato una dose di cocaina in sua presenza, ha “consumato” pagando il corrispettivo pattuito. Alla richiesta di un “”, senza pagare, la ragazza ha gentilmente declinato e, vedendo quello strano cliente – un romano di 33 anni – ancora un po’ troppo su di giri, lo ha invitato a lasciare l’appartamento. Per tutta risposta l’uomo ha iniziato a molestare la donna che ha urlato, attirando l’attenzione di una connazionale e di un altro ragazzo, presenti nell’appartamento, con i quali ha ingaggiato una violenta colluttazione. Ad avere la peggio e’ stata l’altra ragazza romena che, colpita in pieno volto da un pugno, ha riportato la frattura del setto nasale. La zuffa si e’ ...