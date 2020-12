Presa di posizione del Presidente Rosalia d’Alì per l’articolo | “Trapani capitale di mafia tra vecchi e nuovi affari targati Messina Denaro”

Capezzone : Oggi netto e pesante editoriale del Wsj contro l’iniziativa legale del Texas e di altri 17stati, con invito alla Co… - Simona45104788 : @GiorgiaMeloni Aspettiamo con 'fiducia' presa di posizione di @lauraboldrini @CirinnaMonica @AlessiaMorani ?? - frankygio2 : @pisto_gol Dopo Roma Sassuolo non mi è sembrato di aver sentito sta presa di posizione. Ma ti confido un segreto il… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Guenda Goria invoca la squalifica per Filippo Nardi: “Linguaggio al limite della pornografia e del sess… - writingvee : RT @rainbow20202020: Guenda: 'Mi auguro una squalifica di Filippo. E anche una presa di posizione netta da parte del GF su questa tematica.… -

Ultime Notizie dalla rete : Presa posizione

tvio

Bisognerà capire, inoltre, quale sarà la presa di posizione di molte strutture con l’entrata in vigore dell’ordinanza Zaia. Un’area commerciale come l’outlet di Noventa di Piave ...Si legge ancora nella nota della presidenza della regione: "La presa di posizione del Governo stupisce in particolar modo per le tempistiche, poiché arriva alla vigilia del riconoscimento ufficiale ...