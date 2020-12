Premier League, i club dicono ancora no alle 5 sostituzioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Premier League non reintrodurrà le cinque sostituzioni. La decisione è stata presa oggi dopo una votazione a cui hanno partecipato le 20 squadre La Premier League non reintrodurrà le cinque sostituzioni. La decisione è stata presa oggi dopo una votazione a cui hanno partecipato le 20 squadre del massimo campionato inglese. La proposta per passare avrebbe dovuto ottenere 14 voti a favore. Una modifica regolamentare è stata comunque introdotta dato che gli allenatori ora potranno portare nove giocatori in panchina anziché sette. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lanon reintrodurrà le cinque. La decisione è stata presa oggi dopo una votazione a cui hanno partecipato le 20 squadre Lanon reintrodurrà le cinque. La decisione è stata presa oggi dopo una votazione a cui hanno partecipato le 20 squadre del massimo campionato inglese. La proposta per passare avrebbe dovuto ottenere 14 voti a favore. Una modifica regolamentare è stata comunque introdotta dato che glinatori ora potranno portare nove giocatori in panchina anziché sette. Leggi su Calcionews24.com

