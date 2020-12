Premier League, Firmino gela Mourinho al 90?: Liverpool al comando in solitaria (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con un gol di Firmino al 90' il Liverpool ha battuto in casa il Tottenham prendendosi la vetta in solitaria della Premier League. Dopo lo scivolone del Chelsea e l’inatteso rallentamento del Manchester City, il piatto forte della tredicesima di Premier è servito ad Anfield dove l’incornata imperiosa di Firmino regala la vittoria (2-1) al Liverpool. Adesso in classifica i Reds sono a 28 punti, contro i 25 degli Spurs. Salah al 25' ha sbloccato il match e, dopo il pareggio al 33' del solito Son, al 90' Firmino ha regalato il successo ai campioni d'Inghilterra. Nelle altre partite spicca il successo dell'Everton di Carlo Ancelotti, la seconda squadra di Liverpool, a Leicester per 2-0. Di Richarlison al 21' e Holgate al ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con un gol dial 90' ilha battuto in casa il Tottenham prendendosi la vetta indella. Dopo lo scivolone del Chelsea e l’inatteso rallentamento del Manchester City, il piatto forte della tredicesima diè servito ad Anfield dove l’incornata imperiosa diregala la vittoria (2-1) al. Adesso in classifica i Reds sono a 28 punti, contro i 25 degli Spurs. Salah al 25' ha sbloccato il match e, dopo il pareggio al 33' del solito Son, al 90'ha regalato il successo ai campioni d'Inghilterra. Nelle altre partite spicca il successo dell'Everton di Carlo Ancelotti, la seconda squadra di, a Leicester per 2-0. Di Richarlison al 21' e Holgate al ...

