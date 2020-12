Premier League, bocciata nuovamente la riforma dei cinque cambi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nonostante le richieste degli allenatori, soprattutto di quelli delle big, come Guardiola e Klopp, la Premier League ha deciso di continuare con la tradizione dei tre cambi a partita e di bocciare l’iniziativa del resto d’Europa in cui ormai i cambi sono cinque. Sono però state approvate due innovazioni regolamentari a riguardo. A partire da gennaio 2021, in caso di infortunio alla testa di un giocatore, all’allenatore sarà concesso effettuare una sostituzione straordinaria rispetto alle tre concesse. A partire dalla prossima stagione, inoltre, sarà permesso portare nove giocatori in panchina, due in più rispetto agli attuali sette. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nonostante le richieste degli allenatori, soprattutto di quelli delle big, come Guardiola e Klopp, laha deciso di continuare con la tradizione dei trea partita e di bocciare l’iniziativa del resto d’Europa in cui ormai isono. Sono però state approvate due innovazioni regolamentari a riguardo. A partire da gennaio 2021, in caso di infortunio alla testa di un giocatore, all’allenatore sarà concesso effettuare una sostituzione straordinaria rispetto alle tre concesse. A partire dalla prossima stagione, inoltre, sarà permesso portare nove giocatori in panchina, due in più rispetto agli attuali sette. SportFace.

