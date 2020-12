Premier League: altra bocciatura per le cinque sostituzioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) I club della Premier League hanno votato ancora contro la possibilità di effettuare cinque sostituzioni per partita. È la terza volta che accade, nonostante la volontà degli allenatori dei grandi club, che spingono per l’introduzione dei cinque cambi. Nemmeno durante l’assemblea di oggi la proposta ha raggiunto la soglia dei 14 voti favorevoli. Le squadre potranno però avere a disposizione fino a nove giocatori in panchina, rispetto ai sette consentiti fino a ieri. I club hanno votato anche per introdurre un massimo di due cambi per sostituire i giocatori vittime di infortuni alla testa. Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) I club dellahanno votato ancora contro la possibilità di effettuareper partita. È la terza volta che accade, nonostante la volontà degli allenatori dei grandi club, che spingono per l’introduzione deicambi. Nemmeno durante l’assemblea di oggi la proposta ha raggiunto la soglia dei 14 voti favorevoli. Le squadre potranno però avere a disposizione fino a nove giocatori in panchina, rispetto ai sette consentiti fino a ieri. I club hanno votato anche per introdurre un massimo di due cambi per sostituire i giocatori vittime di infortuni alla testa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

