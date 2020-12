Premier League 2020/2021: il Burnley strappa un pareggio all’Aston Villa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finisce 0-0 il match del Villa Park tra Aston Villa e Burnley, valevole per il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Un punto che non serve a nessuna delle due squadre, anche se, viste le posizioni di classifica, fa meglio agli ospiti. Il Burnley si trova in fatti al quartultimo posto in graduatoria, con un punto in più del Fuhlam diciottesimo. Rimane invece a metà classifica l’Aston Villa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finisce 0-0 il match delPark tra Aston, valevole per il posticipo della tredicesima giornata del campionato di. Un punto che non serve a nessuna delle due squadre, anche se, viste le posizioni di classifica, fa meglio agli ospiti. Ilsi trova in fatti al quartultimo posto in graduatoria, con un punto in più del Fuhlam diciottesimo. Rimane invece a metà classifica l’Aston. SportFace.

